Vorhang auf für Blumen, Muster und leuchtende Farben

Von wegen verstaubt! Blumen, starke Muster und leuchtende Farben – mit den neuesten Gardinentrends gibt’s etwas zu sehen.

So ein Vorhang muss einige Kriterien erfüllen. Erst einmal dient er als Sichtschutz, um nicht unfreiwillig zum allabendlichen Unterhaltungsprogramm der neugierigen Nachbarn zu werden. Dann sollte er bitte noch dazu dienen, den Raum zu verdunkeln. Vor allem aber müssen Vorhänge schön anzusehen sein und sich perfekt in das Zimmer einfügen. Das ist nicht immer leicht zu finden. Doch die Mühe lohnt sich und auch Mut zahlt sich aus. Mit schlichten, weißen Gardinen ist man zwar immer auf der richtigen Seite und kann kaum etwas falsch machen, aber ein bisschen Farbe, Textur oder Muster zaubern eine neue, interessante Atmosphäre in Ihren Raum. Sie schaffen ein gemütliches Ambiente oder sorgen für spannende Impulse – ganz nach Ihren Wünschen.

© elitis.fr Sonniges Gelb für gute Laune. Die großflächigen Muster der „Giardino“-Linie sind von japanischer Kalligrafie inspiriert. ×

Luftige Frische für Ihr Zimmer

Florale Designs und botanische Prints sind heuer gefragt. Es darf ruhig ein bisschen üppiger sein. Farblich ist bei blumigen Vorhängen alles erlaubt: Ob dezente Naturtöne, wie man es bei der „Fabulosa“-Reihe von ADO Goldkante sieht, oder mit knalligen Farben aus dem Haus Élitis, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks und natürlich der Umgebung.

© ado-goldkante.de Zarte florale Muster und halbtransparenter Stoff machen Fabulosa von ADO Goldkante zu einem passenden Begleiter von dunklen Wänden. ×

Neben einer dunklen Wand macht sich ein heller Vorhang mit sanften Tönen gut. Ein schlichter weißer Raum lässt mehr Spielraum für bunte Textilien. Sinn für Romantik findet man bei dem britischen Label Zoffany, das seine Reise durch London mit der „Arcadian Thames“-Kollektion in Form textiler Kunstwerke fortsetzt und sich die majestätischen Häuser aus dem 18. Jahrhundert entlang des Flusses zum Vorbild nahm.

© zoffany.sandersondesigngroup.com Romantische Prints mit britischem Flair. Mit „Arcadian Thames“ setzt Zoffany seine Reise durch London fort. ×

In Sachen Muster ist fast alles erlaubt. Es kann gerne eher dezent sein, aber auch wilde Prints liegen jetzt wieder voll im Trend. Wer den „Urban Jungle“ nicht nur vor seinem Fenster haben möchte, sondern auch auf der Gardine, kann sich nach Lust und Laune ausleben und wird zum Beispiel bei Christian Fischbacher fündig. Das Schweizer Traditionsunternehmen schuf unter dem klingenden Namen „100 Patterns in 100 Days“ eine fantasievolle und farbenprächtige Capsule Collection mit den opulenten und ausdrucksstarken Entwürfen der angesehenen malaysischen Künstlerin Rebecca Duckett-Wilson.

Trauen Sie sich etwas!

Denn bunt ist in. Mit ein bisschen Farbe verwandelt ein richtig ausgewählter Vorhang die Atmosphäre im Zimmer im Nu. Wer sich nicht an strahlendes Blau oder leuchtendes Gelb wagen will, ist mit Naturtönen wie Beige oder Sand gut beraten und kann damit auch die Stimmung beeinflussen. Einfaches Grau etwa kann beruhigend wirken und macht sich in modernen Räumen immer gut.