Kylie Jenner enthüllt: So schwer war die Zeit nach ihren Geburten

Kylie Jenner präsentiert sich auf Instagram stets makellos und zeigt ihr perfektes Familienleben. Doch hinter der jungen Unternehmerin liegen viele schwere und turbulente Monate.

Obwohl Millionen Follower scheinbar jeden Schritt der 27-Jährigen verfolgen, wusste nur ihr engster Kreis, wie es der zweifachen Mutter wirklich geht. In einem neuen Interview mit der „British Vogue“, in der Kylie Jenner das Cover der September Ausgabe 2024 ziert, spricht die Unternehmerin jetzt offen über alles von Ruhm bis hin zur schweren Zeit nach ihrer Schwangerschaft. Denn so schön das Mama-Dasein für den Reality-Star auch ist, so schwer waren die Anfänge.

Kylie Jenner kämpfte mit schweren Depressionen

Kylie Jenner war selbst noch kaum erwachsen, als ihre erste Tochter Stormi zur Welt kam. Mit gerade einmal 20 Jahren entbindet der TV-Star zum ersten Mal, was sie vor eine große Herausforderung stellte. „Das Schwierige ist, ein Gleichgewicht zwischen dem Erwachsenwerden und den Kindern zu finden. Ich muss meine Freunde, die keine Kinder haben, immer wieder daran erinnern, dass ich Kinder habe", erzählte der Reality-Star im Gespräch mit dem Magazin. Nach der Geburt ihrer Tochter Stormi wie auch nach der ihres Sohnes Aire habe sie nach den Entbindungen unter Depressionen gelitten.

Kylie brauchte ein Jahr, um den Namen ihres Sohnes zu wählen

Sie beschrieb, dass sich jede postpartale Depression auf unterschiedliche Weise auf sie auswirkte. Doch vor allem nach der Geburt von Aire erlebte sie „schwere Babyblues“. In dem Interview enthüllt Kylie Jenner auch, dass sie ein Jahr gebraucht habe, um sich für den Namen ihres Sohnes zu entscheiden: „Ich habe den ganzen Tag mit meiner Mutter telefoniert, hysterisch geweint und gesagt: 'Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich fühlte mich wie eine Versagerin, weil ich ihm keinen Namen geben konnte. Er hat so viel mehr verdient als das.“

Jetzt rät sie allen Müttern dazu, den Namen schon vor der Geburt festzulegen, da die Hormone danach verrückt spielen können. Außerdem enthüllte Kylie, dass ihr Sohn für lange Zeit „Knight“ hieß und fügte hinzu, dass Stormi immer noch Fan des alten Namens ist.

Kylie wird Opfer von Bodyshaming

Kylie musste ihre Freiheit schon mit sehr jungen Jahren loslassen und sowohl ihr Leben als auch ihr Körper haben sich seit den Geburten stark verändert. Leider wurde auch sie Opfer von fiesen Bodyshaming-Kommentaren auf Social Media. Viele Menschen warfen der Unternehmerin vor, dass sie Medikamente zum Abnehmen nimmt, nachdem sie ihre Kinder bekommen hat. Sie habe das Gefühl, dass die Gesellschaft den Frauen nicht genug Empathie entgegenbringt, vor allem nach der Geburt - einer so emotionalen Zeit.

Fühlt sich wieder wie sie selbst

Nach der schweren Zeit geht es für Kylie Jenner jetzt endlich wieder bergauf. Von dem Vater ihrer Kinder Travis Scott, hat sich der Kardashian-Star im Jänner 2023 getrennt und sie ist jetzt glücklich mit Schauspieler Timothée Chalamet. „Ich werde bald 27 und fühle mich endlich wieder wie ich selbst“, meint sie abschließend im Interview.