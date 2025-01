× Fab Fox: Mit ‘Dream the Impossible’ über 10.000 € Spenden gesammelt

Von 19. Dezember 2024 bis 12. Jänner 2025 hat Österreichs neue Magie-Sensation Fab Fox die Wiener Marx Halle verzaubert. Nicht nur das: Dabei wurden beachtliche 10.327,00 € an Spenden für das St. Anna Kinderspital gesammelt.

Fab Fox gilt als Ausnahmetalent der internationalen Show-Szene. Das hat er mit seiner neuen Tour ‘Dream the Impossible’ in den vergangenen Wochen wieder aufs Neue bewiesen. Über 15.000 Besucherinnen und Besucher konnten bei 21 Shows in Wiener Neustadt sowie in der Marx Halle den Zauberkünstler hautnah miterleben. Sein Motto ist ganz einfach: Magie der neuen Generation.

‘Dream the Impossible’ ist eine Show, wie es sie in Österreich noch nie gegeben hat, wie er selbst sagt: “Wir haben uns von traditionellen Zaubertricks entfernt und stattdessen eine packende Erzählung voller Emotionen, Spannung, Popmusik und einer großen Portion Witz geschaffen”. In der Show werden die ältesten Menschheitsträume, wie Teleportation, Zeitreisen oder Fliegen Realität.

© Fab Fox ×

10.000 € Spenden gesammelt

Doch was Fab Fox genauso wichtig ist, wie seine Fans mit Magie und Illusion zu begeistern und zu faszinieren, ist das soziale Engagement. Wie gegen Ende seiner zweistündigen Show in einem Video ersichtlich, engagiert sich das Magietalent abseits der großen Bühne für das St. Anna Kinderspital. “Ich möchte den Kindern ein Stück weit Normalität zurückgeben, sodass Sie ihren Alltag vergessen und Magie hautnah erleben. Ich will meine Tour dafür nützen, Aufmerksamkeit zu schaffen und Spenden zu sammeln.” Und das ist ihm auch gelungen, denn er konnte dadurch beachtliche 10.327,00 € für die Krebsforschung sammeln.

Nach seiner Marx-Tour ist Fab Fox im Februar auch schon wieder international tätig, da darf er drei Wochen lang auf einer Kreuzfahrtreise in Afrika sein Talent internationalen Publikum präsentieren. Im März geht es auch wieder mit seiner 1. Tour “Fabulous” in Westösterreich weiter.

Fabulous-Tour:

07.03.2025: Salzburgarena, Salzburg

08.03.2025: Stadthalle Graz, Steiermark

09.03.2025: Olympiahalle, Tirol

15.03.2025: Tipsarena Linz, Oberösterreich

16.03.2025: Festspiel- und Kongresshaus, Vorarlberg

"In den kommenden Wochen darf ich auch ein neues, mega TV-Projekt verkünden", so Fab Fox abschließend.