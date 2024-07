Kann Kamala Harris die mächtigste Frau der Welt werden?

Nach dem von vielen ersehnten und lange herausgezögerten Rückzug von Joe Biden setzen die Demokraten auf Kamala Harris. Kann sie zur mächtigsten Frau der Welt werden?

Die Verantwortung, die derzeit auf den Schultern von Kamala Harris (59) lastet, ist enorm. Nachdem US-Präsident Joe Biden (81) aus dem aussichtslosen Rennen um seine Wiederwahl ausgestiegen ist, soll sie antreten, um Donald Trump (78) zu schlagen. Davor gilt es, den Parteitag der Demokraten im August hinter sich zu bringen, an dem die Partei ihren Präsidentschaftskandidaten offiziell wählt.

Unterstützung: Nach seinem Rückzug aus dem Wahlkampf schlug Präsident Joe Biden Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin vor. © Getty Images ×

Große Hoffnung

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Harris ausreichend Unterstützung finden wird – es wird wohl eher eine Formsache, die aufgrund der Umstände nicht unkompliziert, aber wohl alternativlos ist: Harris ist nicht nur Bidens Wunschkandidatin, Zeit einen weiteren Kandidaten zu präsentieren, gibt es ohnehin keine.

Die drängende Frage lautet: Kann Vizepräsidentin Kamala Harris Donald Trump schlagen und seine Rückkehr ins Weiße Haus verhindern? In den Umfragen liegt der Ex-Präsident vorne. Aber verloren ist die Wahl noch nicht. Kamalas Wahlkampf hat noch nicht einmal begonnen und sie kann gegen Trump durchaus punkten. Seine Strategie war bislang, vor allem gegen das Alter Bidens zu schießen – gegen Harris sieht nun er im wahrsten Sinne des Wortes alt aus.

Einsatz: Kamala Harris engagiert sich seit Jahren für die Rechte von Minderheiten. © Getty Images ×

Abgesehen davon spricht sie auch Menschen an, die sich bisher nicht vertreten gefühlt haben und weder Trump noch Biden ihre Stimme geben wollten. Als Einwanderertochter mit tamilischen und jamaikanischen Wurzeln kann sie Latinos und Afroamerikaner, die von Biden nicht überzeugt waren, zurückgewinnen. Zu ihren zentralen Themen zählen Frauen-, Abtreibungs- und Minderheitenrechte.

Ihren Platz in der Politik hat Kamala Harris sich hart erarbeitet. Nach ihrem Studium startete sie ihre Karriere als Anwältin. Sie wurde 2003 zur Bezirksstaatsanwältin von San Francisco gewählt, 2011 dann zur kalifornischen Generalstaatsanwältin. Sechs Jahre später wurde sie als Senatorin für Kalifornien vereidigt. Seitdem wurde Harris‘ Name immer wieder als potenzielle Präsidentschaftskandidatin gehandelt. Es dauerte nicht lange, bis sie 2019 tatsächlich den Versuch startete, sie gab ihre Präsidentschaftskandidatur aber wegen niedriger Umfragewerte auf und stellte sich hinter den späteren Präsidenten Joe Biden.

Ehe: Anwalt Doug Emhoff ist seit 2013 der Mann an der Seite der Politikerin. © Getty Images ×

Große Liebe

Rückhalt findet die Politikerin bei ihrem Mann Douglas Emhoff (59), einem Rechtsanwalt, der die Position des ersten „Second Gentleman“ in der Geschichte der Vereinigten Staaten übernommen hat. Nachdem Harris Vizepräsidentin geworden ist, hat er seine Arbeit als Anwalt eingestellt, um Interessenskonflikte zu vermeiden und nahm einen Lehrauftrag in Georgetown an. Kennengelernt haben Kamala und Doug sich 2013 – verkuppelt von Harris‘ bester Freundin. Die schickte das Paar auf ein Blind Date und schon ein Jahr später wurde geheiratet. Vielleicht wird er nun auch noch der „First Gentleman“ an der Seite der ersten Präsidentin der USA.