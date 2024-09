Von XS bis L: Jeder Hund is(s)t einzigartig

Die neuen größenbasierten Feuchtnahrungen von ROYAL CANIN® Size Health Nutrition versorgen unsere besten Freunde bedarfsgerecht. Die kompromisslose Qualität überzeugt auch den bekannten TV-Moderator und engagierten Hunde-Kenner Matthias Killing.

Hunde sind einfach großartig, egal ob sie Mini, Maxi oder irgendwas dazwischen sind. Die Größe spielt keine Rolle, wenn es um Liebe oder Aufmerksamkeit geht - davon kann kein Hund zu viel bekommen. Bei der Ernährung ist sie dagegen ein entscheidender Faktor: Hinter jeder Größe stehen spezifische Bedürfnisse. Aus diesem Grund hat ROYAL CANIN® die Linie "Size Health Nutrition" entwickelt. Die Nahrungen dieses Ernährungsprogramms sind sorgfältig auf die individuellen Bedürfnisse von Hunden zugeschnitten und berücksichtigen neben der Größe auch die Lebensphase. Und jetzt gibt es noch mehr Abwechslung im Napf: ROYAL CANIN® erweitert die beliebte, größenbasierte Auswahl an Trockennahrungen um schmackhafte Feuchtnahrungen.

Die neuen Rezepturen basieren - wie alle Produkte von ROYAL CANIN® - auf Expertenwissen und wissenschaftlichen Forschungen. Jedes Produkt durchläuft umfangreiche Kontrollen, damit die unsere Lieblinge optimal durch ein langes, gesundes Leben begleitet werden. "Bei meinen Hunden gehe ich keine Kompromisse ein", sagt Matthias Killing. "ROYAL CANIN® wird von Tierärzten, Wissenschaftlern und Ernährungsexperten entwickelt. Das gibt mir ein gutes Gefühl." Der beliebte TV-Moderator hat ein großes Herz für Hunde aller Größen und macht sich öffentlich für ihr Wohl stark macht: "Aus meiner Erfahrung profitiert jeder Hund von einer Ernährung, die auf Größe und Alter ausgerichtet ist."

Kleine und große Unterschiede

Alle Hunde haben 42 Zähne, aber ihre Kiefer unterscheiden sich und damit auch die Häppchen, die sie kauen können. Große Hunde haben einen kürzeren Verdauungstrakt, können deshalb anfällig für bestimmte Magen-Darm-Probleme sein - und ihre Gelenke tragen mehr Gewicht. Mittelgroße Hunde sind oft sehr aktiv und brauchen spezielle Nährstoffe, die ihre Muskeln unterstützen. Kleine Hunde verbrauchen pro Kilogramm Körpergewicht mehr Kalorien als die großen, können aber schnell an Gewicht zulegen und brauchen deshalb gut ausbalancierte Nahrungen. Die Größe spielt übrigens auch beim Älterwerden eine Rolle: Kleine Hunde gelten mit 12 Jahren als Senioren, große Hunde bereits mit 8 Jahren. Das sind nur einige Beispiele, die zeigen: Die Rezeptur, die jeden Hund gleichermaßen unterstützt, gibt es nicht. Die Trocken- und Feuchtnahrungen von ROYAL CANIN® Size Health Nutrition machen den Unterschied - sie versorgen jeden Hund bedarfsgerecht.

Die Mischung macht's

Trocken oder feucht? Immer mehr Tierhalter*innen entscheiden sich für - beides. Die Mischfütterung macht die Mahlzeiten abwechslungsreicher und interessanter. Harte Kroketten haben einen Zahnputzeffekt, während Feuchtnahrung den Wasserhaushalt unterstützt. Übrigens: Trocken- und Feuchtnahrungen können zusammen in einem Futternapf oder getrennt morgens und abends gegeben werden. Ein Vorteil von Trockennahrung: Sie verdirbt nicht schnell und kann länger stehen bleiben - ideal für Hunde, die ihre Portionen lieber über den Tag verteilt zu sich nehmen.

Die neuen Feuchtnahrungen von ROYAL CANIN® Size Health Nutrition

X-SMALL-Nahrung für sehr kleine Hunde bis 4 Kilo

ROYAL CANIN® X-SMALL Adult Häppchen in Soße unterstützt die körpereigenen Abwehrkräfte mit den Fettsäuren EPA, DHA und Vitamin C und hilft, die Zahnsteinbildung mit einem Kalziumfänger zu reduzieren.

85g Portionsbeutel für 1,08 Euro (UVP)

MINI-Nahrungen für kleine Hunde bis 10 Kilo

ROYAL CANIN® MINI Adult in Mousse und MINI Ageing in Mousse helfen, durch angepassten Kaloriengehalt das Idealgewicht zu halten. Das ausgewogene Nährstoffverhältnis unterstützt starke Knochen, gesunde Haut und glänzendes Fell. Zusätzlich fördert ROYAL CANIN® Mini Ageing in Mousse die Vitalität mit essenziellen Nährstoffen (EPA, DHA und Vitaminen).

195g Adult-Dose, 1,79 Euro (UVP) bzw. 195g Ageing-Dose, 1,89 Euro (UVP)

MEDIUM-Nahrungen für mittelgroße Hunde zwischen 11 und 25 Kilo

ROYAL CANIN® MEDIUM Adult und MEDIUM Ageing in Mousse unterstützen die Muskulatur mit einem angepassten, hochwertigen Proteingehalt. Vitamine (inklusive Vitamin C und E) und Präbiotika tragen dazu bei, die natürlichen Abwehrkräfte zu stärken. Zusätzlich fördert ROYAL CANIN® Medium Ageing in Mousse mit essenziellen Nährstoffen (EPA, DHA und Vitaminen) die Vitalität.

410g Adult-Dose, 3,79 Euro (UVP) bzw. 410g Ageing-Dose, 3,89 Euro (UVP)

MAXI-Nahrungen für große Hunde zwischen 26 und 44 Kilo:

ROYAL CANIN® MAXI Adult in Mousse und MAXI Ageing in Mousse tragen mit hochverdaulichen Proteinen und ausgewogenen Fasern zu einer gesunden Verdauung bei. Eine Kombination von angepassten Mineralstoffen und Nährstoffen unterstützt Knochen und Gelenke. Zusätzlich fördert ROYAL CANIN® MAXI Ageing in Mousse mit essenziellen Nährstoffen (EPA, DHA und Vitaminen) die Vitalität.

410g Adult-Dose, 3,79 Euro (UVP) bzw. 410g Ageing-Dose, 3,89 Euro (UVP)

ROYAL CANIN® ist im Fachhandel und online unter www.royalcanin.com erhältlich.