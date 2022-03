Treffpunkt für Klima- Innovator:innen

Das Ziel der Österreichischen Bundesregierung ist klar, ambitioniert und notwendig: Klimaneutralität bis 2040. Um dieses zu erreichen, braucht es die Bündelung aller Kräfte und sektorenübergreifende Allianzen. Mit dem „Climate Lab“ wird das nun Realität.

In der Wiener Spittelau entsteht ein Innovationshub für Klima-Akteur:innen aus ganz Europa. Auf über 1.000m² Arbeits- und Veranstaltungsfläche werden Start-ups, Unternehmen, Wissenschaft, öffentliche Akteur:innen und NGOs neue Ideen entwickeln, Synergien heben und konkrete Projekte vorantreiben. Das neu gestaltete „Climate Lab“ wird unter anderem mit Workshop- und Meetingräumen,

Demozonen, Veranstaltungsflächen, Kreativlofts oder auch Ausstellungsbereichen ausgestattet sein.

Mieter:innen und Partner:innen können ab sofort Teil des Climate Lab werden.

Ein Ort zum Connecten

Vernetzung und Kooperation von etablierten Unternehmen, Investor:innen, Startups und auch öffentlichen Institutionen sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Klimaschutzinnovationen. Im „Climate Lab“ sollen daher Partnerschaften entstehen, in der die Akteur:innen innovative Lösungen in den Bereichen Klimaschutz und Klimawandelanpassung hervorbringen.

Durch die enge Zusammenarbeit in diesem Klimaschutz-Ökosystem ergeben sich zahlreiche Vorteile für die zukünftigen Mitglieder. So entstehen fruchtbare Partnerschaften, die den niederschwelligen Austausch von Know-how ermöglichen und innerhalb derer Synergien rasch genutzt werden können. „Mit dem ,Climate Lab‘ schaffen wir einen Ort, in dem wir das kreative Potenzial für den Klimaschutz nutzen und mit guten Ideen, die derzeit in ganz Europa entstehen, vernetzen. So kann Großes entstehen und Lösungen und Maßnahmen können rasch entwickelt werden,“ sagt Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Ingmar Höbarth.

Unterstützung von großen Konzernen

Betrieben wird das „Climate Lab“ vom Impact Hub, einem weltweit führenden Netzwerk für soziale und ökologische Innovationen. Die Räumlichkeiten in der Spittelau werden von Wien Energie zur Verfügung gestellt. Auch an der Umsetzung der Klima-Innovationsformate nimmt der Energieanbieter aktiv teil. Die strategische Entwicklung des „Climate Lab“ und die Einbindung internationaler Akteur:innen und Initiativen wird durch den Partner EIT Climate-KIC garantiert.

Weitere Informationen zum "Climate Lab" finden Sie hier.