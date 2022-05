Rettet die Bienen

Sobald es draußen wieder wärmer wird, kommen auch sie zurück aus ihrem Unterschlupf und schwirren in unserem Garten von Blume zu Blume: die Bienen.Manche sind genervt, andere befürchten einen Stich, dabei sind Bienen so harmlos und ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems.

SPAR hat diese Wichtigkeit erkannt: bereits vor einigen Jahren hat die Supermarktkette den SPAR Bienenrat mit Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis gegründet, fördert Schutz- und Informationsprojekte und bietet in ihren Filialen vermehrt heimischen Honig an.

Darum ist die Biene so wichtig für uns?

Warum genau sind Bienen aber nun so wichtig für uns? Wohl nicht nur damit wir köstlichen Honig genießen können. Nein – die kleinen Nutztiere haben eine viel größere Bedeutung, als es manchen bewusst ist. Bienen bestäuben Pflanzen und sorgen dafür, dass diese sich vermehren. So wird die Vielfalt an Nutz- und Wildpflanzen –unseren Nahrungsmitteln- gesichert. Durch die Arbeit der Bienen steigt beispielsweise der Ertrag von Äpfeln und Erdbeeren um mehr als das doppelte! Gleichzeitig werden die Früchte schöner, voller und schmecken besser. Und auch Tierfutter wie Klee und Raps wird durch die Bestäubung der Biene optimiert. Bienen sichern uns also eine gute Ernte und eine höhere Qualität der Früchte.

© Getty Images ×

Warum sind unsere Bienen in Gefahr?

Wie deutlich wird, sind wir also ziemlich auf die kleinen summenden Tierchen angewiesen. Umso dramatischer, dass der Bienenbestand seit Jahren kleiner wird. Die genaue Ursache dafür ist noch nicht geklärt, Forscher*innen vermuten allerdings, dass die moderne Landwirtschaft und ihr Einsatz von Pestiziden, der Klimawandel sowie Bienenkrankheiten eine Rolle spielen.

Wie können wir helfen?

Damit wir weiter von einer großen, vielfältigen und nahrhaften Ernte profitieren können, kann jede(r) einen eigenen Beitrag leisten. Neben dem Kaufen von heimischen Honig und bienenfreundlichen Lebensmitteln, spielen vor allem bienenfreundliche Pflanzen im eigenen Garten/ Balkon und die Unterstützung von Bieneninitiativen eine Rolle.

© Getty Images ×

Bienenfreundliche Pflanzen anpflanzen

Bienen brauchen –genau wie wir auch –eine bestimmte Ernährung, um gesund und fit zu bleiben. Wichtig ist es, eine Artenvielfalt an Pflanzen anzubieten und unterschiedliche Sorten anzupflanzen, die zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr blühen. Die Bienen müssen mit ungefüllten Blüten, einer Mischung aus Pollen- und Nektarspendern versorgt werden.

Bienenfreundliche Pflanzen sind zum Beispiel:

Krokusse

Astern

Sonnenblumen

Heimische Obstbäume und Beerensträucher

Zucchini und Möhren

Initiativen unterstützen

Wer keinen eigenen Garten oder Balkon besitzt oder einfach keinen grünen Daumen hat, der kann auch durch die Unterstützung von Bieneninitiativen helfen. Diese setzen sich für die Forschung und den Artenschutz der Biene ein und sorgen dafür, dass uns die Vielfalt und eine gute nahrhafte Ernte erhalten bleiben.

Folgende initiativen empfehlen wir:

Bee careful. Eine Initiative der Schwartauer Werke

Projekt 2028 von Hektar Nektar

Bienenschutz Initiativen bei MPREIS

Initiative #beebetter

Bienen spielen eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem. Sie garantieren Vielfalt und eine große und qualitative Ernte. Da die Population in den letzten Jahren allerdings rapide abgenommen hat, müssen wir uns gemeinsam für die kleinen summenden Nutztiere einsetzen!