Wiener Linien und Forschungsexperte Fraunhofer Austria prüfen unter welchen Bedingungen Pakete durch Fahrgäste in der Straßenbahn transportiert werden könnten. Die Teilnahme an der Studie ist für die größte Fahrgemeinschaft Wiens ab sofort zwei Monate lang möglich.

Durch die Pandemie ist das Online-Shoppen im vergangenen Jahr stark gestiegen. Um den dazugehörigen Liefer-Verkehr und Staus in der Stadt zu reduzieren, könnten die Fahrgäste der Wiener Linien künftig Pakete emissionsarm ans Ziel bringen. Der Vorteil: Im flächendeckenden Straßenbahnnetz sind täglich durchschnittlich eine halbe Million Menschen unterwegs. Diese vorhandene Mobilität könnte mit Packerltransport klimafreundlich optimal kombiniert werden.

Aktiver Klimaschutz: bis zu 20 Prozent weniger CO2-Emissionen

Die WienerInnen bestellen rund 96 Millionen Pakete pro Jahr - Tendenz stark steigend. Geschätzt 20 Prozent der derzeit durch die Pakettransporte entstehenden Treibhausgase könnten durch Fahrgäste als PaketzustellerInnen eingespart werden. "Um den Klimaschutz voranzutreiben, brauchen wir dringend innovative Ideen wie diese. Es freut mich sehr, dass die größte Fahrgemeinschaft Wiens mit vereinten Kräften an der Steigerung der Lebensqualität in unserer Stadt arbeitet und hoffe, dass viele Fahrgäste an der Machbarkeitsstudie mitmachen”, zeigt sich Öffi-Stadtrat Peter Hanke von der Idee begeistert.

Die Idee: Fahrgäste übernehmen Paketzustellung

Und so könnte es zukünftig funktionieren: TeilnehmerInnen lassen eine App analysieren, auf welchen Routen sie täglich unterwegs sind. Die App schlägt dann Pakete vor, die genau entlang dieser Öffi-Wege transportiert werden müssen. Mittels QR Code könnten Fahrgäste die Packerl in Paketboxen bei Öffi-Stationen abholen und ablegen.

Bevor die Idee Realität werden kann, ist einiges zu klären, vom Standort der Paketboxen über die maximale Größe der Pakete bis hin zu Beschränkungen des Gütertransports z.B. zu Spitzenreisezeiten und Anreizsysteme. All das ist Teil der Machbarkeitsstudie, die die Wiener Linien gemeinsam mit Fraunhofer Austria aktuell bis März 2022 durchführen. “Bevor das Projekt in einem größeren Pilotversuch getestet wird, wollen wir von unseren Fahrgästen wissen, ob sie überhaupt bereit wären Pakete auf ihren Wegen mitzunehmen und unter welchen Bedingungen. Schlussendlich sind sie das Herzstück dieses Klimaschutzprojektes. Wir freuen uns auf ihre Meinungen zu diesem Thema”, so Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

© Peres / Wiener Linien Packerlzustellung klimafreundlich mit den Wiener Linien ×

Fraunhofer Austria: Forschen für den Klimaschutz

Fraunhofer Austria stellt seine Expertise für die empirische Analyse der Ergebnisse zur Verfügung. „Nachhaltigkeit voranzutreiben ist eines unserer großen Ziele bei Fraunhofer Austria. Wenn Wissenschaft, Unternehmen und die Gesellschaft zusammenarbeiten, können wir am meisten bewegen, daher stellen wir die Expertise unserer Forscherinnen und Forscher überall dort zur Verfügung, wo sie im Sinne des Klimaschutzes eingesetzt werden kann“, sagt Wilfried Sihn, Geschäftsführer von Fraunhofer Austria.

Jetzt mitmachen!

Unter diesem Link kann zwei Monate lang an der Studie teilgenommen werden: https://de.research.net/r/kep-train-umfrage