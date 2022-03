Bunt und stylisch

Passend zum Frühlingsbeginn präsentiert Maurice Lacroix mit der Aikon #tide seine bisher leuchtendste und unkonventionellste Uhrenlinie. Die Uhren sind für eine neue Generation konzipiert, die Nachhaltigkeit, Erschwinglichkeit und einen auffälligen Look zu schätzen weiß.

Dank einer revolutionären Technologie entsteht aus dem, vom Schweizer Unternehmen #tide aus dem Meer gefischten Plastikmüll, ein hochwertiges Kunststoffgranulat. Aus diesem werden schließlich die bunten Uhren gefertigt – Upcycling auf höchstem Niveau und swiss made garantiert.

Nachhaltiger Verbundstoff #tide

Der aus Meeresplastik entstandene Verbundstoff #tide ist doppelt so hart wie gewöhnliches Plastik und fünfmal widerstandsfähiger. Darüber hinaus liegt seine Kohlenstoffbilanz sechsmal unter der von PET. Von der Lünette, dem Gehäuse sowie dem Gehäuseboden über die Krone, das Endstück bis hin zur Schließe und der maßgefertigten Verpackung des neuen Modells kommt das Verbundmaterial #tide zum Zug.

Beitrag zum Sauberhalten der Meere

In Zusammenarbeit mit #tide leistet Maurice Lacroix einen Beitrag zum Sauberhalten der Meere. Basierend auf einer langfristigen Partnerschaft hat sich Maurice Lacroix dazu verpflichtet 10 Millionen Plastikflaschen aus dem Meer in Indonesien, den Philippinen sowie rund um verschiedene thailändische Inseln zu fischen. Die Flaschen werden vor Ort auf den Inseln sortiert, zerkleinert, gewaschen und kompaktiert, bevor sie zu #tide in die Schweiz transportiert werden.

Das erfordert ein großes finanzielles Investment, das sich in viele einzelne Aktionen aufteilt. So sponsert die Marke Plastiksammelaktionen, zahlt für neue Longtail-Boote und Lagerhäuser, fördert Bildungsprogramme und finanziert verschiedene Arten von Ausrüstung.

#tide X Maurice Lacroix 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © Maurice Lacroix © Maurice Lacroix © Maurice Lacroix © Maurice Lacroix © Maurice Lacroix © Maurice Lacroix © Maurice Lacroix © Maurice Lacroix © Maurice Lacroix © Maurice Lacroix

#tide X Maurice Lacroix

Die Uhrenkollektion umfasst acht verschiedene Farbkombinationen. Neben ihren leuchtenden Farben und ihrem Gehäuse verfügt die AIKON #tide über ein Zifferblatt mit „Vague du Jura“-Motiv, das stilvoll die Wellen des Ozeans symbolisiert. Das Gehäuse besitzt einen Durchmesser von 40 Millimetern und ist mit einem flachen Saphirglas versehen, das eine optimierte Ablesbarkeit garantiert. Für Glitzerbegeisterte gibt es Modelle mit diamantbesetzten Indexen. Durch das verschraubte Gehäuse sind alle Uhren bis zu 100 Meter wasserdicht. Dank des „Easy Strap Exchange“-Systems kann das Armband ohne zusätzliches Werkzeug ganz leicht ausgetauscht werden.

Weitere Informationen über den renommierten Schweizer Uhrenhersteller Maurice Lacroix finden Sie hier.