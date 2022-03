Nachhaltige Haarpflege von Future Stories

Plastikmüll begegnet uns überall im Alltag - so auch in unserer Kosmetik und Pflegeprodukten. Dabei ist das umweltverschmutzende Material oft leichter und einfacher zu vermeiden, als man denkt.

Seit Januar 2021 setzt sich das Hamburger Naturkosmetik-Label Future Stories dafür ein, Einwegverpackungen bei der täglichen Beauty-Routine überflüssig zu machen. Auf das bereits erhältliche Duschgel und die Handseife mit der "Pulver zu Gel"- Formel folgen nun auch Shampoo und Conditioner. Die neuen Cosmos Natural zertifizierten Haarpflegeprodukte mit dem vielsagenden Namen Secret Garden duften nach Yuzu und Kirschblüte und enthalten Pflegeextrakte wie Bio-Arganöl, Bio-Aloe Vera sowie Bio-Kakaobutter.

Goodbye Plastikmüll, hello future

Das Naturkosmetik-Label aus Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, den Beauty-Markt und unsere Badezimmer nachhaltiger zu gestalten, ohne dabei auf lieb gewonnene Gewohnheiten verzichten zu müssen. Mit der Entwicklung der innovativen “Pulver-zu-Gel“-Formel – nun auch für Shampoo und Conditioner – wird 90% Gewicht und somit CO2-Emissionen beim Transport gespart, sowie eine Menge Verpackungsmüll reduziert.

Der Umgang mit den neuen Produkten bleibt gewohnt einfach:

Den Refill-Pumpspender bis zur Markierung mit lauwarmem Leitungswasser auffüllen

das vegane Shampoo- bzw. Conditionerpulver zugeben

kräftig schütteln.

Ein Baum pro verkauftes Produkt

Der langlebige Refill-Pumpspender aus Tritan mit Edelstahl-Pumpkopf wird in Deutschland produziert, ist leicht und zugleich bruchsicher und schadstofffrei. Die Shampoo-, Conditioner-, Handseifen- und

Duschgelpulver werden ebenso allesamt regional in Deutschland produziert und in einem kompostierfähigen Papier-Sachet verpackt. Außerdem pflanzt Future Stories für jedes verkaufte Produkt

einen Baum in Zusammenarbeit mit den Eden Reforestation Projects. Verwendetes Plastik wird mit der Initiative Plastik Bank kompensiert. Auch bei der Herstellung und dem Versand der Produkte achtet

Future Stories auf nachhaltige Kriterien. Alle Pflegeprodukte sind mit Cosmos Natural als Naturkosmetik zertifiziert.

Erhältlich sind die Produkte im Onlineshop als einmalige Bestellung oder als Vorteilsabonnement in selbst wählbaren Lieferintervallen.