5 Ideen für den Winter

Wer gerne schenkt und beschenkt wird, weiß, dass vor allem die Zeit vor Weihnachten mit Überlegungen für das perfekte Geschenk gefüllt ist. Für alle, die auch bei dem Geschenkkauf auf die Umwelt achten möchten, haben wir 5 Zero-Waste Geschenkideen, die große Freude bereiten.

Geschenke, die lange halten und außerdem keinen Müll verursachen - eventuell anfallende Verpackungen oder Geschenkpapier natürlich ausgeschlossen – freuen die beschenkte Person und unsere Umwelt.

1. Wassersprudler

Ein tolles Geschenk ist ein Wassersprudler. Dieser verwandelt Leitungswasser in Sprudelwasser. Außerdem sorgen verschiedenste Sorten von Sirup dazu, dass aus diesem Sprudelwasser fast jedes gängige Getränk gezaubert werden kann. Dank dieser Geräte fällt nicht nur das nervige Schleppen von Wasser- oder Saftflaschen weg, sondern auch der dabei anfallende Plastikmüll. Perfekt also, um einen Sprudelwassertrinker eine Freude zu bereiten.

2. Feste Seife & Shampoo

Wer schon einmal einen Blog oder Artikel zum Thema Nachhaltigkeit im Haushalt gelesen hat, der weiß, dass feste Seife, festes Duschgel und Shampoo zu den essentiellen Produkten zählen. Diese sind bereits in jeder Drogerie und natürlich auch online erhältlich. Feste Pflegeprodukte schützen die Umwelt und funktionieren mindestens genauso gut wie herkömmliche Varianten.

3. Fertige Backmischungen

Wer einen Freund oder eine Freundin hat, die zwar gerne bäckt, allerdings kaum die Zeit dafür findet, kann als Geschenk fertige Backmischungen wählen. Diese kommen meist in Einmachgläsern, die wiederverwendbar sind. Egal ob für Cupcakes, Kuchen oder Kekse, die Verwendung dieser Backmischungen macht vor allem in den kalten und dunklen Wintermonaten großen Spaß.

4. Trinkflaschen oder Thermoskannen

Trinkflaschen aus Glas oder Thermoskannen aus Metall sind das perfekte Geschenk für all jene, die Plastikmüll vermeiden möchten. Diese Flaschen gibt es in verschiedensten Größen, Farben und Formen. Vor allem im Winter stellen Thermoskannen die perfekten Wegbegleiter für die kalten Tage dar. Schluss also mit Plastikflaschen und Einweg-Bechern -Mehrweg-Flaschen machen einfach glücklich.

5. Gutschein für einen Second-Hand Shop

Zum Schluss noch eine Idee für all jene, die gerne shoppen gehen. Second-Hand Shops bieten die wundervolle Möglichkeit Kleidungsstücken ein neues Leben zu schenken und gleichzeitig auf die Umwelt zu achten. Außerdem findet man in Second-Hand Shops günstige und einzigartige Stücke, die in keinen herkömmlichen Kleidungsläden zu finden sind. Viele Second-Hand Shops bieten Gutscheine an. Wer die Gutscheine lieber selbst gestalten möchte, kann der beschenkten Person sobald diese bereit zum Shoppen ist, auch einfach das Geld überreichen oder überweisen.