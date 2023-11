Einmal spenden, Kindern in Not doppelt helfen

Wer rund um den Tag des Gebens (28.11.) an SOS-Kinderdorf spendet, investiert gleich zwei Mal in ein nachhaltiges und liebevolles Zuhause für junge Menschen in schwierigen Lebenslagen.

Denn sechs Unternehmen setzen einen wichtigen Baustein und verdoppeln von 28. November bis 3. Dezember jede Zuwendung bis zu einem Gesamtwert von 30.000 Euro. In einer Zeit, die von vielen Krisen und Belastungen geprägt ist, ist gelebte Solidarität wichtiger denn je. SOS-Kinderdorf ersucht daher um Spenden für die Dorferneuerung im oberösterreichischen Altmünster, einem der ältesten SOS-Kinderdörfer weltweit. Hier entsteht für Kinder in Not ein geborgenes, förderndes und zukunftsgerechtes Zuhause nach aktuellsten pädagogischen und ökologischen Standards. Gemeinsam ein Zuhause mit Zukunft bauen Nach den Häusern für SOS-Kinderdorf-Familien und Wohngruppen, sind im SOS-Kinderdorf Altmünster nun die neuen, erweiternden Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern an der Reihe. So etwa das Schüler*innen-Wohnen, ein Haus mit Kinderzimmern, Lernplätzen, Spiel- und Leseecken, in dem ab Herbst 2024 jährlich bis zu 12 Kinder aus der Region pädagogisch betreut, gestärkt und gefördert werden. Neu ist auch das Haus für Therapie & Freizeit. Gerade bei jungen Menschen ist es wichtig, sofort zu reagieren, wenn sie therapeutische Unterstützung benötigen. Zudem können Mädchen und Burschen sich hier auch in ihrer Freizeit gut austoben. Sei es Feiern, Besuche, kreatives Werken oder Sport, all das wird in den flexibel nutzbaren Räumen möglich sein. Die nachhaltige Dorfneugestaltung mit Massivholzhäusern, begrünten Dächern und einem umweltfreundlichen Energieversorgungskonzept reduziert den ökologischen Fußabdruck erheblich. Partner schaffen mit Verdoppelung besonderen Anreiz Eine Woche lang werden vom 28. November bis 3. Dezember online Spenden für ein nachhaltiges und liebevolles Zuhause gesammelt. Großzügige Partner von SOS-Kinderdorf – Gaulhofer, Hornbach, Libertydothome, onedare, Soluto und Sportalm Kitzbühel – setzen einen wichtigen Baustein und liefern einen zusätzlichen Anreiz zum Spenden: Sie verdoppeln die ersten 30.000 Euro, die für die Erneuerung vom SOS-Kinderdorf Altmünster gespendet werden. Online Spenden: www.sos-kinderdorf.at/giving-tuesday