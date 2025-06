Sommer dreht voll auf: HIER erwarten uns jetzt wieder bis zu 36 Grad

Der Sommer zeigt sich aktuell von seiner besonders warmen Seite. In den nächsten Tagen müssen wir in vielen Regionen mit sehr hohen Temperaturen rechnen.

Auch erste Gewitter stehen bevor. Hier ein Überblick, was genau auf uns zukommt.

Sehr heiß mit bis zu 36 Grad

Am Mittwoch wird es in ganz Österreich sommerlich heiß. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 27 und 36 Grad. Auch in höheren Lagen bleibt es ungewöhnlich warm: In 2000 Metern Seehöhe hat es 18 bis 23 Grad. Der Tag beginnt und verläuft in vielen Landesteilen durchgehend sonnig. In einigen Gebirgsregionen, wie etwa von der Silvretta über den Brenner, Osttirol, Kärnten bis in den Süden der Steiermark, können sich im Laufe des Nachmittags größere Wolkenfelder bilden. Nur vereinzelt kann es dabei zu kurzen gewittrigen Regenschauern kommen.

#Österreich, #Wien: Am Mittwoch steigert sich die Hitze wieder und je nach Stadtlage werden 32 bis 35 Grad erreicht. #Hitze

/CGhttps://t.co/NAskp8p65P — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) June 24, 2025

Im Norden und Osten weht ein spürbarer Wind aus westlicher bis nordwestlicher Richtung. Vor allem im Raum Wien erreicht dieser Geschwindigkeiten von 50 bis 60 Kilometern pro Stunde. Im Süden des Landes bleibt es windschwächer, dort weht er mäßig aus südwestlicher bis südlicher Richtung.

Donnerstag: Hitze im Osten, erste Unwetter im Westen

Am Donnerstag bleibt es in der Osthälfte des Landes extrem warm, während sich im Westen bereits eine Störungszone mit Schauern und Gewittern ankündigt. Der Tag beginnt fast überall freundlich mit Sonnenschein. In vielen Regionen bleibt es auch bis weit in den Nachmittag sonnig, begleitet von mäßigem bis lebhaftem Südwind. Ab dem späten Vormittag muss allerdings in Vorarlberg, Tirol und Salzburg mit den ersten Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Diese breiten sich im Laufe des Nachmittags weiter aus – zunächst Richtung Kärnten, danach folgen auch Oberösterreich, das westliche Niederösterreich sowie der Norden der Steiermark.

#Österreich, ACHTUNG: Am Donnerstag kommen im Salzburger Land von Tirol und Bayern her wieder schwere Gewitter samt Unwetterpotential auf! Hagel, Sturm und Wolkenbruch werden dabei sein! Für Details in die Bezirke.#Gewitter

/CGhttps://t.co/4E0rgWsWHU — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) June 24, 2025

Gegen Abend erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Gewitter auch im Osten des Landes. In der Nacht sind dann auch der Südosten und das Burgenland betroffen. Dabei sind stellenweise kräftiger Regen, Hagel sowie stürmische Windböen aus westlicher Richtung möglich. Die Temperaturen steigen im Westen auf 25 bis 30 Grad. Im Großteil des Landes – besonders im Osten – erreichen sie 30 bis 36 Grad, in einzelnen Regionen möglicherweise noch mehr. In 2000 Metern Höhe bewegen sich die Werte zur Mittagszeit zwischen 15 Grad im Westen und bis zu 21 Grad im Osten.

#Österreich: Am Donnerstag gibt es vor den schweren Gewittern nochmals große Hitze und es werden 27 bis 35 Grad erreicht. Vom Klagenfurter Becken bis nach Wien sind stellenweise 35 bis 37 Grad zu erwarten. Für Details in die Länder/Bezirke. #Hitze

/CG https://t.co/k0tsw8ibeC — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) June 24, 2025

Freitag: Etwas kühler, aber weiterhin sehr warm

Am Freitag wird es etwas weniger heiß als an den Vortagen, aber es bleibt sommerlich warm. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 33 Grad, wobei es im Süden des Landes am wärmsten wird. Es zeigt sich über weite Strecken die Sonne, allerdings gibt es auch Phasen mit mehr Wolken. Vor allem an der Alpennordseite und im Osten kann es vereinzelt zu leichtem Regen kommen. Der Wind kommt aus nordwestlicher Richtung und weht lebhaft bis stark.

Samstag: Viel Sonne, vor allem im Süden heiß

Am Samstag wird es erneut heiß. In den Alpen sowie in Kärnten scheint meist die Sonne. Von Salzburg (insbesondere Flachgau) über Oberösterreich bis ins Burgenland beginnt der Tag zunächst mit mehr Wolken und stellenweise leichten Regenschauern. Im Tagesverlauf setzt sich aber auch dort wieder die Sonne durch. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, östlich vom Feuerkogel (Oberösterreich) auch stark aus nordwestlicher bis nördlicher Richtung. Die Höchstwerte erreichen 26 bis 35 Grad, wobei die höchsten Werte in Kärnten gemessen werden dürften.

Sonntag: Weiterhin heiß, vereinzelt Gewitter möglich

Am Sonntag ist erneut mit Temperaturen zwischen 27 und 35 Grad zu rechnen. Lokal – etwa an einzelnen Wetterstationen quer über das Land verteilt – sind auch 35 Grad möglich. Die Sonne scheint über weite Strecken, allerdings zeigen sich auch immer wieder Wolken. Vor allem im Westen und Südwesten Österreichs kann es am Nachmittag vereinzelt zu Gewittern kommen. Der Wind weht schwach bis mäßig, gelegentlich auch lebhafter, aus unterschiedlichen Richtungen.