Bei Nordischer WM und im Weltcup geht's ans Eingemachte

Bei den Nordischen besteht am letzten Wochenende die letzte Chance, eine goldlose WM zu verhindern. Unsere Ski-Herren kämpfen gegen eine historische Sieglos-Saison, wie wir sie erst einmal (1987/88) hatten.

SAMSTAG

9.30/12.30 Uhr: Brignone-Show im Damen-RTL?

Ebenfalls in Skandinavien sind die Damen im Einsatz - nämlich im schwedischen Aare. Dabei kann RTL-Weltmeisterin Federica Brignone den nächsten Schritt Richtung Gesamtweltcup machen.

10 Uhr: Minichance in der Kombi

Der vorletzte Wettkampftag bei der WM in Trondheim startet um 10 Uhr mit dem Kombi-Springen. Schafft es der frühere Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter in einer Sternstunde, den vermeintlich unschlagbaren Jarl Magnus Riiber zu knacken? Die Entscheidung in der 10-km-Loipe fällt ab 14.30 Uhr.

10.30 Uhr: Abfahrts-Revanche in Kvitfjell

24 Stunden nach der ersten Abfahrt haben Vincent Kriechmayr & Co. die Chance zur Revanche.

11.30: 50 km Massenstart mit ÖSV-Geheimtipp

Langlauf-Fans müssen auf ORF Sport+ ausweichen - sollte ÖSV-Star Mika Vermeulen tatsächlich um eine Medaille mitrennen, wird ORF1 sicher einsteigen.

15.45 Uhr: Großschanzen-Springen als Goldbank

Die größte Gold-Chance für Rot-Weiß-Rot gibt's beim Springen von der Großschanze. Im Idealfall räumen die bisherigen Saison-Dominatoren Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft (sowie der nervenstarke Shootingstar Maximilian Ortner) sogar den kompletten Medaillensatz ab.

SONNTAG

Nicht mehr ganz so dicht ist das Ski- (WM-)Programm am Sonntag.

9.30/12.30 Uhr: Liensberger gegen Shiffrin im Slalom

Schafft Mikaela Shiffrin in Aare ihren 101. Weltcup-Sieg, oder kann ihr gar Katharina Liensberger die Show stehlen?

10.30 Uhr: Super-G als Riesenchance für Kriechmayr

Dort, wo er am 18. Februar 2024 seinen bislang letzten Weltcup-Sieg gefeiert hat (im Super-G von Kvitfjell) könnte Vincent Kriechmayr die ÖSV-Herren retten.

12 Uhr: Stadlober im 50-km-Langlauf im Happy End

Noch eine Chance auf ein Happy End: Erstmals geht's auch für die Langläuferinnen bei einer WM über 50 km (statt bisher 30 km). Teresa Stadlober will nach der so knapp verpassten Medaille über 10 km (nach Führung!) im letzten WM-Bewerb in Trondheim noch einmal alles geben. Motto: Alles ist möglich!