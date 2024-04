Aktuell sorgen 32.300 Polizisten für Österreichs Sicherheit

Mit Juni weitere 600 Frauen und Männer in Ausbildung - Aufnahmeoffensive soll fortgesetzt werden.

In Österreich sind aktuell exakt 32.317 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Mit Anfang Juni werden über 600 weitere Nachwuchs-Beamte in die Grundausbildung aufgenommen, hieß es am Samstag aus dem Innenministerium. Die Aufnahmeoffensive soll zur Entlastung des polizeilichen Exekutivdienstes auch weiterhin fortgesetzt werden.

In diesem Jahr sollen landesweit noch mehr als 2.500 Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung beginnen. Im März 2024 starteten fast 750 Personen ihre Laufbahn bei der Polizei - im März 2023 waren es lediglich 220. Derzeit durchlaufen laut Angaben des Innenministeriums insgesamt 3.238 Polizeischüler die Grundausbildung. Die Aufnahmen seien in Zahlen die höchsten seit Jahrzehnten.

© BMI/Bosina

Die Werbemaßnahmen sowie die Modernisierung des Auswahlverfahrens und der Ausbildung habe Wirkung gezeigt, teilte das Ministerium mit. Sowohl die Bewerber- als auch die Aufnahmezahl konnte deutlich erhöht werden. So gelten sichtbare Tätowierungen seit dem Sommer im Vorjahr nicht mehr als automatisches Ausschlusskriterium. Zusätzlich wird für Polizeischülerinnen und -schüler das Klimaticket oder die Rückerstattung der Führerscheinkosten angeboten und das Gehalt in der Polizeigrundausbildung erhöht. Auch deshalb sei ein starker Anstieg der Bewerbungszahlen im ganzen Land seit Herbst 2023 zu verzeichnen.