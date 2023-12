Beeindruckende Zwischenbilanz bei Licht ins Dunkel: Österreicher setzen Zeichen der Solidarität

Bei der traditionellen Live-Sendung für LICHT INS DUNKEL am Heiligen Abend, dem 24. Dezember 2023, in ORF 2 halfen wieder zahlreiche Prominente sowie Gardesoldatinnen und Gardesoldaten des Österreichischen Bundesheeres den ganzen Tag an den Spendentelefonen mit.

Bei "Licht ins Dunkel" seien bis Sonntag (Heiliger Abend), 17 Uhr, von den Menschen in Österreich 18.529.472 Euro gespendet worden, hieß es am Abend in einer Aussendung des ORF. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, hoher Inflation und multipler Krisen handle es sich um "ein besonderes Zeichen der großen Solidarität", hielt der ORF fest. Die beeindruckende Summe setzt sich aus allen zugesagten Spendenbeiträgen für LICHT INS DUNKEL seit Start des Aktionsjahres bis inkl. 24. Dezember zusammen.

Am Vormittag begrüßten Barbara Stöckl und Peter Resetarits das Fernsehpublikum, bevor ab Mittag Eva Pölzl und Tarek Leitner mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und weiteren prominenten Persönlichkeiten live im Studio plauderten. Norbert Oberhauser und die „ORF Allstars Band“ begleiteten den gesamten Tag musikalisch mit traditionellen Weihnachtsliedern, und Andreas Onea sprach mit prominenten Gästen an den Spendentelefonen in der A1-Spendenzentrale.

Am Vormittag begrüßten Barbara Stöckl und Peter Resetarits das Fernsehpublikum, bevor ab Mittag Eva Pölzl und Tarek Leitner mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und weiteren prominenten Persönlichkeiten live im Studio plauderten. Norbert Oberhauser und die „ORF Allstars Band“ begleiteten den gesamten Tag musikalisch mit traditionellen Weihnachtsliedern, und Andreas Onea sprach mit prominenten Gästen an den Spendentelefonen in der A1-Spendenzentrale.

5.239.214 € über Ö3-Weihnachtswunder

Ein großer Betrag des Erlöses kam auch heuer wieder über das Ö3-Weihnachtswunder. Insgesamt konnten dort 5.239.214 Euro für den Fonds von LICHT INS DUNKEL gesammelt werden. Zusätzlich zum Spendenbetrag des „Weihnachtswunders“ kommen 320.000 Euro aus der auch schon zur Tradition gewordenen „Ö3-Wundertüte“, die alte Handys in Spendengeld verwandelt. Damit entstand ein Gesamtspendenvolumen von mehr als 5,5 Millionen Euro.