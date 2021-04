1.450 Euro Strafe für Burgenland-Shopper

Das Burgenland verlässt den Ost-Lockdown. Wienern und Niederösterreichern drohen aber hohe Strafen.

Eisenstadt. Seit Mitternacht ist das Burgenland nicht mehr Teil des Ost-Lockdowns. Ab heute sperren hier der Handel und die Schulen wieder regulär auf.

Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist die Corona-Bedrohung scheinbar unter Kontrolle. „Die Zahlen gehen massiv zurück“, sagte er, als er die ­Öffnung ankündigte.

Wobei: Stand gestern lagen im Burgenland 26 Covid-Patienten auf Intensivstationen. Das bedeutet nach wie vor eine Überlastung. Ab diesem Wert müssen Ärzte entscheiden, welche Patienten sie vorrangig behandeln – die viel zitierte Triage.

Ausbrechen. Und die Lockerung wird magnetisch auf viele Lockdown-Frustrierte wirken. Wiener und Niederösterreicher könnten versuchen, ihren eigenen harten Lockdown (gilt noch bis 2. Mai) zu umgehen und die „Freiheit“ im Burgenland ausnutzen.

Die Generaldirektion für öffentliche Sicherheit plant schon seit Tagen Schwerpunktaktionen gegen Lockdown-Flüchtlinge. Es wird „sehr engmaschige Stichprobenkontrollen“ geben, heißt es aus dem Innen­ministerium. Wer erwischt wird, muss bis zu 1.450 Euro Strafe zahlen.

Verstärkt kontrollieren wird die Polizei etwa rund um das Outlet-Center Parndorf (siehe unten). Denn: Wer aus dem noch bestehendem harten Ost-Lockdown entwischt, um sich etwa mit Marken-T-Shirts aus dem geöffneten Einkaufsparadies einzudecken, dem droht eine Anzeige.

Maskenpflicht auch im Freien beim Shopping

Test. Begleitet wird die Öffnung im Burgenland von einigen Sicherheitsmaßnahmen. Zum einen gilt in den drei großen Einkaufszentren (Parndorf, Arena Mattersburg, Oberwart) die Maskenpflicht auch im Freien. Andererseits werden in Parndorf und in Neusiedl bis zu 80 % der Menschen regelmäßig getestet, um die Auswirkungen der Öffnung zu dokumentieren.

Noch ein Stück Normalität bekommt Neusiedl ab Donnerstag. Der Surfweltcup findet hier wie vor Corona statt. Allerdings ohne Besucher. Zusehen kann man nur per Livestream.