1.493 Liegestütze – Austro-Schüler bricht Weltrekord

Unvorstellbar wie schlimm dieser Muskelkater sein muss. Vorarlberger Teenager bricht Push-up-Rekord.

Sportliches Highlight: In der Aula des Bundesgymnasiums Blumenstraße in Bregenz kocht die Stimmung. Dutzende Schüler feuern ihren Kollegen Marvin Simmerle (17) an. Seine Mission: Den bisherigen Weltrekord für Liegestütze (884 in einer Stunde zu brechen.

Was herauskam ist sensationell: 1.493 Liegestütz schaffte er in einer Stunde. Was er sich vornahm: Pro Minute 25 Übungen – das schafft der Schüler in 15 Sekunden, dann bleiben 45 Sekunden zur Erholung. Der Plan ging auf.

© BG Blumenstraße

Die Vorbereitung auf dieses Abenteuer läuft schon länger. Simmerle macht seit drei Jahren intensiv Kraftübungen.

ABER: Noch ist nicht klar, ob das Guinness Buch der Rekorde diese Höchstleistung akzeptiert. Diese Entscheidung steht noch aus.