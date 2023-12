11-Jähriger rettet Rollstuhl-Fahrer aus Bach

Großes Lob bekam der 11-jährige Leopold aus Harmannsdorf im Weinviertel, dem es zu verdanken ist, dass ein 86-Jähriger, der samt den Rollstuhl in einer Bach stürzte, überlebte.

NÖ. Der 11-Jährige war am Unglückstag mit seinen besten Freuden draußen im Bezirk Korneuburg spielen gewesen - zur gleichen Zeit war eine Pflegerin mit einem 86-jährigen Mann, der in seinem Rollstuhl saß, an der frischen Luft spazieren. Kurz darauf bemerkten die Kids zu deren Schrecken, dass der Mann mit seinem Rollstuhl eine steile Böschung hinunterrollte und danach in den Bach stürzte, der Mann kam in dem kalten Bachbett zum Liegen. Leopold, Cousin einer Mitarbeiterin bei Notruf Niederösterreich, der erst kürzlich von ihr eine Unterweisung erhalten hatte, reagierte sofort.

Geistesgegenwärtig lief der Schüler zirka 50 Meter zu dem verletzten Mann, zog ihm aus dem Wasser und wählte sofort den „144“. Unter telefonischer Anleitung von einem Notrufexperten versorgte und betreute der junge Mann den Patienten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, gleichzeitig rannten seine Freunde zu den umliegenden Häusern, um ebenfalls Hilfe bzw. Unterstützung zu holen.

Mann wieder völlig gesund zu Hause

"Leopold hat jedenfalls schnell und richtig gehandelt und dem Mann dadurch sicher das Leben gerettet! Es freut uns sehr, wenn sich auch Angehörige und Freunden bei unseren Mitarbeitern informieren, um dann im Notfall rasch und richtig zu reagieren, wie dieser Fall beweist. Wir sind stolz auf Leopold und unsere Mitarbeiter, die täglich ihr Bestes geben, um den Menschen in Notsituationen zu helfen," so Notruf NÖ-Geschäftsführer Christian Fohringer.

Übrigens: Kurz nach dem Notruf trafen ein Rettungsteam vom Roten Kreuz Ernstbrunn, das Notarzteinsatzfahrzeug aus Korneuburg, sowie die Feuerwehr und Polizei an der Einsatzstelle ein. Der Verunfallte wurde nach der medizinischen Versorgung mit vereinten Kräften über die steile Böschung gerettet und in ein Landesklinikum abtransportiert. Wenige Wochen später konnte der Gerettete das Krankenhaus wieder völlig gesund verlassen.