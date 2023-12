11-Jähriger stürzte aus Sessellift sechs Meter in die Tiefe

Der Bub wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

St. Johann in Tirol. Ein elfjähriger Bub aus Deutschland ist am Sonntag aus einer 6er-Sesselbahn in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) rund sechs Meter auf die darunter verlaufende Piste gestürzt und schwer verletzt worden. Dem Elfjährigen war es nicht gelungen, bei der Abfahrt am sogenannten Eichenhof-Lift am Sessel Platz zu nehmen und den Bügel zu schließen, weil sich seine Skier beim Anfahren überkreuzt hatten. So verlor er den Halt und stürzte im Bereich der Stützen 3 und 4 ab.

Der Deutsche befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls allein auf dem Sessellift, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Dort wurde der Bub stationär aufgenommen.