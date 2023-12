Amoklauf-Drohungen an mehreren Schulen in Salzburg

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren und war bei mehreren Schulen präsent.

Salzburg. Seit gestern haben mehrere Salzburger Schulen Amoklauf-Drohungen erhalten, wie "Salzburg 24" berichtet. Bei einer der Bildungseinrichtungen soll es sich um das BG Zaunergasse handeln. Dort gab es nach einer Ankündigung eines Amoklaufes für den morgigen Mittwoch bereits einen Polizei-Einsatz. Eine mutmaßlich verdächtige Person wurde bereits ausgeforscht. Allerdings habe sich der Verdacht nicht bestätigt.

Dienstagfrüh hätten noch weitere Schulen im Stadtgebiet Droh-E-Mails "mit sinngemäß gleichlautendem Inhalt" erhalten, wie die Salzburger Bildungsdirektion in einer Aussendung berichtet. Polizei-Autos waren in der Josef-Preis-Allee im Stadtteil Nonntal und in der Akademiestraße vor Ort.

Bisher keine Evakuierungen oder Schulschließungen

Ein Polizeisprecher sagt gegenüber "Salzburg 24": "Zu Evakuierungen oder Schulschließungen hat die Polizei bisher nicht geraten. Aber die Bildungsdirektion ist in ihrer Entscheidung darüber natürlich frei."

Die Bildungsdirektion sowie die betroffenen Schulen seien in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT), wie es in einer Aussendung heißt. "Laut Polizei besteht aktuell keine akute Gefährdungslage, weshalb der Unterricht an allen Standorten normal stattfindet", berichtet die Bildungsdirektion.