Dramatischer Arbeitsunfall in Westendorf in Tirol: Bei Umbauarbeiten in einem Hotel stürzte ein 48-jähriger Einheimischer vom vierten Stock mehr als elf Meter in den Keller. Als erster Helfer vor Ort: der Bürgermeister.

Tirol. Und so spielte sich die Ereignisse Mittwochfrüh ab: Gegen 8.40 Uhr war der Tiroler in einem Hotel unmittelbar neben dem Gemeindeamt in Westendorf mit Abbauarbeiten des alten Lifts im vierten Stock beschäftigt, als der Aufzugsschlitten samt dem Mann in die Tiefe rasselte - aus bisher unbekannter Ursache aus einer Höhe von rund elf Metern bis in den Keller! Als allererster, weil er quasi nebenan sein Büro hat, wurde Bürgermeister René Schwaiger über Funk als „First Responder“ informiert. Der Ortschef ist freiwilliger Mitarbeiter beim Roten Kreuz und musste nur wenige Meter über die Straße laufen, um beim Opfer, das wie durch ein Wunder noch ansprechbar war, einzutreffen. Der verunfallte Mann wurde schließlich von der Feuerwehr mittels Trage geborgen und mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 4“ ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen. Der 48-Jährige wurde schwer verletzt.