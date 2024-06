14-Jährige stahlen Elektroboot für Spritztour

Ungezügelt Lust auf einen Bootsausflug hatte Mittwochabend ein amtsbekannter 14-Jähriger, der daraufhin ein Elektroboot klaute und mit drei gleichaltrigen Freunden auf der Alten Donau herumcruiste.

Wien. Sprichwörtlich eine Spritztour machten vier 14-Jährige mit Balkanwurzeln am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der Alten Donau. Ein Mitglied der Donaustädter Teenie-Bande betrat unbefugt ein fremdes Grundstück und löste ein am Bootssteg mit zwei Seilen angebundenes Elektroboot los. Dann startete er und fuhr entlang der Alten Donau. Unterwegs stiegen drei Freunde zu. Nach dem Ausflug stellte der Dieb das Boot am Ufer ab und ließ es zurück. Die bereits, aufgrund eines mutmaßlichen Motorboot-Diebstahls, alarmierte Polizei konnte den Burschen vorläufig festnehmen. Beamte der Wasserpolizei "Novara" sicherten das gestohlene Motorboot.

Auch E-Moped für Ausfahrten gestohlen

Das Elektroboot war jedoch nicht das einzige Gefährt, das der Teenager unbefugt gebrauchte. Der 14-Jährige, der offenbar ein Faible für elektrische Fortbewegungsmittel hat, schloss nämlich zwei Tage zuvor ein Elektromoped kurz und fuhr damit herum. Es konnte dem Besitzer mittlerweile wieder zurückgegeben werden. Weitere Erhebungen laufen.