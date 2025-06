14-Jährige von Mädchen mit Faustschlag ausgeknockt

Am Friedrich-Engels-Platz soll ein Faustschlag eine Ohnmacht ausgelöst haben.

Wien. Ein 14-jähriges Mädchen wählte Mittwochfrüh den Notruf, nachdem Opfer eines schweren Raubes geworden war. Gegenüber Beamten der Polizei- inspektion Praterstern gab sie an, am Friedrich-Engels-Platz von zwei anderen Mädchen mit einem Messer bedroht und so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein, dass sie kurz ohnmächtig wurde. Als die 14-Jährige wieder zu sich kam, waren die beiden Täterinnen bereits mit dem Bargeld aus ihrer Tasche in unbekannte Richtung geflüchtet.

Erste Fahndungsmaßnahmen der Beamten verliefen negativ. Die 14-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst mit starken Schmerzen im Gesicht in ein Spital gebracht. Die Ermittlungen sind im Gange.