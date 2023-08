Ein 20-jähriger Kärntner ist am Montag nach einem Sturz nahe des Villacher Kirchtagsgeländes gestorben.

Der junge Mann war laut Polizei bereits in der Nacht auf Samstag von einer Mauer an der Drauberme in Villach auf den darunterliegenden Radweg gestürzt. Er war vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht worden, seine Verletzungen waren aber so schwer, dass er starb.

Mehr dazu in Kürze ...