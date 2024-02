20 km Stau – Klima-Protest mitten im Urlauberverkehr

Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben wieder zugeschlagen – dieses Mal auf der Fernpassstraße, mitten im Urlauberverkehr.

Vor allem wegen des Ferienbeginns in Bayern kam es am Samstag zu Staus auf der Fernpassstrecke (B179). Auf 20 Kilometer, vom Grenztunnel Füßen bis Bichlbach, kam der Verkehr nur stockend voran – oe24 berichtete. Zusätzlich zum Urlauber-Schichtwechsel in den Skigebieten, gab es heute auch noch einen Klima-Protest. Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben sich heute Vormittag auf der Fernpassstraße festgeklebt.

Der Protest fällt in die Ferienzeit in Tirol und unterbrach den Urlaubsverkehr kurzzeitig. "Wir wollen niemanden auf dem Weg in die wohlverdiente Erholung stören, aber wir müssen. Die Klimakatastrophe eskaliert und anstatt Gegenmaßnahmen zu ergreifen, feiert unser Kanzler auf Bällen die Nächte durch!", ist Pressesprecherin Marina Hagen-Canaval alarmiert.

© Letzte Generation Österreich ×

Die Klima-Gruppe "Letzte Generation" fordert mit ihrer Aktion heute vor allem bessere Öffis, wie vom Klimarat empfohlen. Der Klimarat schlägt etwa die Vergabe von kostenlosen Tickets für den ÖPNV oder den Ausbau von Nachtzugverbindungen vor. Zudem soll dem öffentlichen Verkehr mehr Vorrang als dem motorisierten Individualverkehr eingeräumt werden. "Das ist so sinnvoll und vernünftig, warum arbeitet da die Regierung nicht schon längst mit Hochdruck daran?", fragt sich Bianca Müller, die heute protestierte.