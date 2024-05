3.000 Euro Kopfgeld: Polizei sucht diesen Mann

Bombendrohung in Linzer Schule: Halbe Stadt abgeriegelt Mitten in die Matura platzte Mittwochvormittag in einem Gymnasium in der Linzer Innenstadt eine Bombendrohung – die halbe Innenstadt wurde daraufhin gesperrt. Auch in NÖ gab es an zwei höheren Schulen Polizeinsätz: wegen Amoklauf-Drohungen.