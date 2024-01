Neuerlich zu einer versuchten Vergewaltigung soll es im Bezirk Gänserndorf gekommen sein. Es dürfte derselbe Mann sein, der schon zweimal im Weinviertel über eine Frau herfallen wollte.

NÖ. Der jüngste Fall trug sich Dienstagabend in Lassee zu, wo der auffallend hagere Mann, der während seine Umtriebe als beängstigend klar und ruhig beschrieben wird, eine junge Frau vergewaltigen wollte.

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass es sich um denselben Angreifer handelt, der etwa Nacht auf den 4. November 2023 in Groß-Enzersdorf zwei Frauen zu Fuß verfolgt haben soll. Die Betroffenen brachten sich letztlich in Sicherheit. Einen Tag später soll der Unbekannte beim Busbahnhof in Groß-Enzersdorf und vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses in Orth versucht haben, zwei andere Frauen zu vergewaltigen. Die Opfer wurden dabei zu Boden gerissen, schlugen den Täter aber in die Flucht - was zuletzt auch der jungen Frau in Lassee gelang.

Videoaufnahme des Verdächtigen. © LPD NÖ ×

Phantombilder des Angreifers. © LPD NÖ ×

Beschrieben wurde der Triebtäter als 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Er soll buschige Augenbrauen, einen dunklen Dreitage- bis Vollbart und dunkle Augen haben. Seine Aussprache wurde als klar und ruhig beschrieben. Der Unbekannte dürfte Hochdeutsch gesprochen haben.