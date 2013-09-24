3-jähriger Bub bei Verkehrsunfall getötet

Der mit seinem Roller fahrende Bub wurde von einem Wagen niedergestoßen.

Ein dreijähriges Kind ist Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Margareten ums Leben gekommen. Der Bub war mit seiner Mutter und einem weiteren Kind in der Stolberggasse unterwegs, als er auf dem Roller fahrend von einem aus einer Einfahrt kommenden Kastenwagen niedergestoßen wurde. Für den Buben kam jede Hilfe zu spät.

Der Bub war wie das zweite Kind mit einem Roller unterwegs. Der Fünfjährige fuhr auf dem Gehsteig voraus, das andere Kind blieb bei der Mutter. Als der Bub mit seinem Gefährt wieder zur Mutter zurückkehrte, wurde er gegen 16.00 Uhr von dem Kastenwagen übersehen, der gerade aus einer Einfahrt fahren wollte, berichtete Polizeisprecherin Adina Mircioane.



Das Kind wurde von dem Fahrzeug erfasst und erlitt so schwere Verletzungen, dass es noch an der Unfallstelle verstarb, hieß es vonseiten der Berufsrettung. Die Familie des Buben wurde laut Mircioane vom Kriseninterventionsteam ebenso betreut wie der Lenker des Kastenwagens.

