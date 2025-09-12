33-Jähriger starb bei Mountainbike-Sturz - trotz Helm

Der Ungar hatte in einer Steilkurve auf der Panorama Jump Line die Kontrolle über sein MTB verloren.

NÖ. Drama am Hirschenkogel: Ein 33-Jähriger kam am Donnerstag bei einem Mountainbike-Sturz im Bikepark am Semmering (Bezirk Neunkirchen) ums Leben. Polizeiangaben vom Freitag zufolge hatte der Ungar, der allein auf der Strecke unterwegs gewesen war, in einer Steilkurve auf bzw. unmittelbar nach einer Schanze die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Nachkommende Biker entdeckten das Unfallopfer, das schwer gestürzt war.

Die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt, auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" rückte aus. Es konnte aber nur noch der Tod des Bikers festgestellt werden.

Ereignet hatte sich der Unfall kurz vor 10.30 Uhr auf der sogenannten Panorama Jump Line. Der 33-Jährige trug Schutzausrüstung sowie einen Helm, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.