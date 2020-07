34 Ticket-Millionen nach Bank-Crash weg

Barracuda Music bangt um 34 Millionen Euro. Geld stammt auch von Ticket-Verkäufen.

Mattersburg. Schwere Zeiten für heimische Konzert-Besucher. Erst stoppte Corona für heuer Hunderte Konzerte wie die Festival-Highlights Nova Rock oder Frequency und die Stadthallen-Shows von Céline Dion, Avril Lavigne oder Santana. Jetzt sorgt der Bilanzskandal um die Commerzialbank Mattersburg (s. re.) für zusätzliche Aufregung: Konzertveranstalter Barracuda Music hat dort Einlagen in Höhe von rund 34 Millionen Euro. Und das lässt nun nicht nur Veranstalter-Legende Ewald Tatar, sondern auch fast 500.000 Fans zittern.

"Ticketgeld, Steuern, Gagen" – 34 Millionen Euro gesperrt

„Die Einlagen auf der Bank setzen sich u. a. aus Ticketgeldern, Steuer, Unternehmenskapital oder Gagen zusammen“, erklärt ein Branchen-Insider ÖSTERREICH. Das heißt: Ein Gros der eingefrorenen Einlagen stünde eigentlich den Ticket-Käufern zu.

Kapital, das man durch der im April von der Regierung verordneten Gutscheinlösung den Veranstaltern als Mikro-Kredite gewährt hat. Die Abwicklung – die Ticketinhaber bekommen statt Geld eben Gutscheine und können sie später beim Veranstalter einlösen – wird aber „erst entwickelt“. Auf der Homepage von oeticket heißt es: „Das sehr komplexe Abwicklungssystem steht uns im Moment noch nicht zur Verfügung.“

Branche zitterte schon vor Pleite von Barracuda Music

Durch den Bilanzskandal in Mattersburg zittert jetzt eine ganze Branche: „Wenn das alles weg ist, und Barracuda dadurch pleitegeht, dann wäre das für die ganze heimische Konzert- und Musik-Branche ein unheimlicher Verlust“, befürchtet der Insider einen Super-GAU und wundert sich, „dass so viel Geld auf einer so kleinen Bank gebündelt wurde“.

Verkauf. Glück im Unglück für Barracuda Music: Im Herbst verkaufte man 71 % der Anteile an den international führenden Live-Entertainment-Anbieter CTS Eventim. Geschäftsführer Tatar hält 8,84 %. Der Rest wird an vier Gesellschafter und die Firma RHEB GmbH (3,5 %) aufgeteilt.

Viele Fragen sind im wohl größten Konzert-Veranstalter-Skandal Österreichs offen: Ist das Geld weg? Werden die Gutscheine je ausbezahlt? Und: Drohen dann Massenklagen?

Wo sind die 500 Mio. Euro? Klärung dauert 3 Monate

60.000 verunsicherte Kunden hinterlässt der Bankenskandal im Burgenland.

