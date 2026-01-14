Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Bahhof Lochau-Hörbranz
© Wikipedia

Schwerer Unfall

39-Jähriger am Bahnhof von Zug erfasst

14.01.26, 12:00
Teilen

Der Deutsche wurde an den Beinen erfasst und kam unter dem Zug zum liegen. 

Ein 39-Jähriger ist Mittwochfrüh am Bahnhof Lochau-Hörbranz (Bezirk Bregenz) von einem einfahrenden Zug mitgerissen und schwer verletzt worden. Der in Baden-Württemberg wohnhafte Mann hielt sich - angelehnt an den Bahnsteig - im Gleisbereich auf.

Als der Zug gegen 6.30 Uhr langsam herannahte, erfasste er den 39-Jährigen an den Beinen. Er kam unterhalb des Zugs zu liegen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht.

Die Polizei sah keine Hinweise für ein Fremdverschulden und ging von einem Unfall aus. Die genauen Umstände des Unglücks waren vorerst nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden