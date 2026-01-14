39-Jähriger am Bahnhof von Zug erfasst

Der Deutsche wurde an den Beinen erfasst und kam unter dem Zug zum liegen.

Ein 39-Jähriger ist Mittwochfrüh am Bahnhof Lochau-Hörbranz (Bezirk Bregenz) von einem einfahrenden Zug mitgerissen und schwer verletzt worden. Der in Baden-Württemberg wohnhafte Mann hielt sich - angelehnt an den Bahnsteig - im Gleisbereich auf.

Als der Zug gegen 6.30 Uhr langsam herannahte, erfasste er den 39-Jährigen an den Beinen. Er kam unterhalb des Zugs zu liegen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht.

Die Polizei sah keine Hinweise für ein Fremdverschulden und ging von einem Unfall aus. Die genauen Umstände des Unglücks waren vorerst nicht bekannt.