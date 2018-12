5,1 Millionen: Lotto-Millionärin hat sich endlich gemeldet

"Millionär gesucht: Wem gehören die 5,1 Mio. Euro?", schrieben die Lotterien Anfang November auf Facebook. Bis dahin hatte sich ein Wiener Spielteilnehmer, nachdem er am 12. September den Jackpot geknackt hatte, noch immer nicht gemeldet.

Nun, wenige Tage vor Weihnachten, war es endlich so weit. Wie die Österreichischen Lotterien bestätigten, holte sich die Wienerin nun in der Lotterien-Zentrale am Rennweg ihren Gewinn ab. Die Summe wird sofort überwiesen und soll daher noch vor Weihnachten auf ihrem Konto eintreffen.

Da die Gewinnerin nur unregelmäßig Lotto spielt, bemerkte sie ihren Mega-Gewinn erst nach Wochen. Dann brauchte sie offenbar noch einiges an Zeit, um den Millionengewinn zu verarbeiten.