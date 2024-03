5-jähriger Bub stürzt aus Fenster – tot

Der Bub stürzte aus einem Fenster im 4. Stock. Er wurde in den MedCampus IV des Kepler Uniklinikums gebracht – doch für den 5-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Linz. Am Samstag um 16.30 Uhr ereignete sich in Linz eine Tragödie: Ein 5-jähriger Bub ist aus einem Fenster im 4. Stock gestürzt, wie ein Polizeisprecher gegenüber oe24 bestätigt. Das Kind soll laut Medienbericht von einer Passantin gefunden worden sein. Der Bub wurde sofort in den MedCampus IV des Kepler Uniklinikums gebracht. Die Ärzte konnten den 5-Jährigen aber nicht mehr retten – er starb an seinen Verletzungen.

Die Angehörigen wurden psychologisch betreut. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Ermittlungen sind noch am Laufen, wie die Polizei berichtet.