54-Jähriger nach Suchaktion tot in Bachbett gefunden

Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Brixen im Thale. Ein 54-jähriger Deutscher ist nach einer Vermisstenanzeige Donnerstagvormittag tot in einem Bachbett in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) gefunden worden. Angehörige hatten die Abgängigkeit des Mannes Mittwochnachmittag angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Bei einem Suchflug mit Polizeihubschrauber wurde die Leiche des Deutschen in einem abschüssigen, zerklüfteten Bachbett entdeckt. Die Polizei geht von einem Unfall aus, hieß es gegenüber der APA.

Eine Suchaktion von Bergrettung, Polizei und Feuerwehr inklusive Suchhundestaffel und Drohne war zuvor in der Nacht zwischenzeitlich abgebrochen worden. Der Leichnam des 54-jährigen wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Er soll nun obduziert werden.