6-jähriger Bub bei Skiunfall schwer verletzt

Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Tirol. Ein sechsjähriger Bub aus der Schweiz ist am Dienstag in Sölden (Bezirk Imst) bei einem Skiunfall schwer verletzt worden. Das Kind war mit einer 18-jährigen Skilehrerin, die eine vierköpfige Kinderskigruppe betreute, unterwegs. In einer Kurve verlor es die Kontrolle über die Skier und prallte mit den Beinen gegen einen Leitzaun. Der Sechsjährige erlitt einen Oberschenkelbruch, berichtete die Polizei. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.