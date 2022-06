7,5 Millionen fahren jetzt weg

Am Freitag starten im Osten die Sommerferien. Das ist der Urlaubsplan der Österreicher.

Wien. Das Motto lautet ab sofort: „Ab in den Süden!“ Jetzt startet Österreich in die Sommerferien. Heute ist im Osten Schulschluss, in einer Woche auch in ­allen anderen Bundesländern. Dann haben 1,1 Millionen Schüler frei.

Nach zweieinhalb Jahren Pandemie ist in diesem Sommer wieder mit einer großen Reisewelle zu rechnen – und das trotz Chaos in den Lüften und auf den Straßen (siehe rechts).