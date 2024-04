71-Jähriger unter Rasenmähertraktor eingeklemmt – tot

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei wird weitere Untersuchungen einleiten.

Oberösterreich. Am Dienstag um etwa 17.10 Uhr ereignete sich in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) ein tödlicher Unfall. In der Ortschaft Peretseck (Gemeindegebiet von St. Johann am Walde) dürfte ein 71-Jähriger unter einem Rasenmähertraktor eingeklemmt worden sein, wie "Oberösterreichische Nachrichten" berichten. Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät. Er konnte von den Einsatzkräften nicht mehr lebend befreit werden.

Der Unfall ereignete sich demnach auf einem leicht abfallenden Gelände des Privatgrundstücks in der Nähe eines angrenzenden Waldes. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei wird weitere Untersuchungen einleiten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Frauschereck, St. Johann am Walde, Mettmach und Bezirk Braunau sowie das Rote Kreuz, das Notarztteam und auch der Rettungshubschrauber.