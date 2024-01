75-jährige Pkw-Lenkerin stirbt nach Crash auf A2

Eine 75 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus Slowenien ist am Montag nach einem Unfall bei Gleisdorf auf der steirischen Südautobahn (A2) ihren Verletzungen erlegen.

Die Frau war in Richtung Graz gefahren und laut Zeugen plötzlich gegen die rechte Leitschiene geprallt. Von dort wurde der Pkw gegen die linke Leitschiene geschleudert, die Seniorin im Auto eingeklemmt. Sie wurde der Polizei zufolge vom Notarzthubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen, wo sie wenige Stunden später verstarb.

Die Seniorin war gegen 9.00 Uhr am ersten Fahrstreifen der A2 unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam. Einsatzkräfte der Feuerwehren Gleisdorf und Hofstätten befreiten die eingeklemmte 75-Jährige aus dem Pkw. Nach der Erstversorgung wurde sie mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Spital gebracht, wo sie dann letztlich verstarb. Die erste Fahrspur und der Pannenstreifen wurden nach einer Stunde wieder für den Verkehr freigegeben. Der zweite Fahrstreifen musste laut Autobahnmeisterei Ilz wegen Reparaturarbeiten bis in die Abendstunden des Montag gesperrt bleiben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache waren am Abend noch im Gange.