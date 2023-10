98-Jährige von Betonmischer überrollt

Eine 98-jährige Fußgängerin wurde von einem Betonmischer überrollt und schwer verletzt.

Linz. Eine 98-jährige Fußgängerin mit Rollator ist Freitagmittag in der Linzer Innenstadt von einem Betonmischer überrollt und schwer verletzt worden. Der Fahrer stand mit dem Lkw auf der Landstraße in Richtung Goethestraße und wartete auf freie Fahrt, um zu einer Baustelle zuzufahren. Gleichzeitig überquerte die betagte Frau die Straße. Als sie sich auf Höhe der vorderen Stoßstange befand, fuhr der Laster los, offenbar hatte der Lenker die Frau nicht gesehen, so die Polizei.