Bäder-Start mit höherenTicket-Preisen

Die Freibad-Saison startet ab Samstag – mit neuem Preisschock!

Zwei Wochen lang zitterten die Freibäder vor dem Start in die Saison – denn die Temperaturen waren eher winterlich und luden nicht zum Baden ein. Doch der Wettergott hatte ein Einsehen – und pünktlich zur Eröffnung steigen die Temperaturen wieder auf sommerliche 25 bis 27 Grad an.

Die ersten Bäder öffnen bereits am Samstag, den 27. April. So etwa in Wien das Privatbad Schönbrunn – mit einer Opening-Party. Auch in Niederösterreich kann man am 27. April in Akademiebad und Aqua Nova in Wiener Neustadt baden gehen.

Die öffentlichen Freibäder öffnen dann – wie jedes Jahr – ab dem 1. Mai ihre Türen. Dann aber mit einem Preisschock – die Tickets wurden der Inflation angepasst, die Teuerung schlägt ein weiteres Jahr zu.

Tagestickets kosten um 22 % mehr als 2022

Teuerung. Denn nach den Preisanpassungen 2023 wird der Bad-Besuch auch heuer in Wien etwa um 8,6 Prozent teurer – der Preis steigt etwa bei der Tageskarte auf 7,60 Euro. 2022 waren es noch 6,20 Euro – im Vergleich also insgesamt schon ein Anstieg um 22,6 %! Auch die Tarife für Kinder und Familien werden erhöht.

Die Stadt Wien argumentiert mit den hohen Energiekosten – obwohl diese seit Monaten sinken. Auch wolle man bis 2030 intensiv in die Sanierung der Bäder investieren. 115 Millionen Euro werden dafür verwendet.

Auch in Oberösterreich kündigte die Linz AG bereits an, dass die Ticketpreise wieder an die Inflation angepasst werden. Hier zahlt man zumindest noch vergleichsweise günstige 5,20 Euro.

Das Laquamünd im Lavanttal (Kärnten) hat hingegen seit gestern schon offen – und hier bleiben die Eintrittspreise gleich wie im Vorjahr.