Diese Woche startet Weihnachten

Wien. Weihnachtsstimmung fehlt zwar noch, aber die ersten Standln für die Weihnachtsmärkte stehen bereits. In Wien werden heute zwei Kräne um 10 Uhr den Christbaum am Rathausplatz aufstellen. Die 32 Meter hohe Fichte stammt aus dem Embacher Wald in Salzburg. Am Sonntag wurde der 130 Jahre alte Baum dort feierlich gefällt.

Nun dürfen sich ab heute die Wiener an dem schönen Christbaum erfreuen. „Die Gärtner der Wiener Stadtgärten werden die Fichte mit insgesamt 2.000 LED-Lichtern dekorieren“, sagt Sonja Kellner, Sprecherin des Wiener Christkindlmarktes, zu ÖSTERREICH. Eingeschaltet werden die Lichter am 16. No­vember – mit Bürgermeister Michael Ludwig und Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Vorbereitung. In den Kittenberger Erlebnisgärten im niederösterreichischen Lan­genlois startete die Weihnachtszeit mit dem „Adventzauber“ schon am Wochenende. Über 400.000 Lichter brachten nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Als erster Wiener Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag der Christkindlmarkt im Museumsquartier mit insgesamt sieben Punschständen: „Wir freuen uns auf die Weihnachtszeit“, sagt Pressesprecherin Irene Preißler.

Punsch-Hit. Die Besonderheiten im Museumsquartier sind heuer Hibiskuspunsch mit getrockneter Hibiskusblüte, ein Low-Carb-Apfelpunsch oder der Ingwer-Glühmost. Auch die anderen Märkte in Wien folgen bald. Der berühmte Christkindlmarkt am Rathausplatz ist ab dem 15. November geöffnet.