Kaiserenkel Karl Habsburg mit Coronavirus infiziert

Das Familienoberhaupt der Habsburger befindet sich in Niederösterreich in Quarantäne.

Ansteckungen mit Corona steigen in Österreich weiter an. Stand Montag Nachmittag gab es offiziell 141 Fälle . Die meisten in Niederösterreich (36), die wenigsten in Kärnten (1). Nun hat sich auch ein Prominenter mit dem Virus angesteckt: Kaiserenkel Karl von Habsburg befindet sich in Niederösterreich in Quarantäne.

Bei einer Messe angesteckt

Das Familienoberhaupt der Habsburger soll sich vergangene Woche bei einem Kongress in Genf in der Schweiz angesteckt haben. Dort waren auch viele Norditaliener anwesend, die starke Corona-Symptome zeigten. Karl von Habsburg meldete sich deshalb bei der Bezirkshauptmannschaft und wurde positiv getestet.

Der Kaiserenkel befindet sich nun in seinem Haus alleine in Quarantäne. Ihm geht es gut, der 59-Jährige weist nur leichte Grippe-Symptome auf.