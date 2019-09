Plus 5 Prozent: Wieder mehr Verbrechen

Das Jahr 2019 begann schon sehr blutig. Der erste Mord einer langen Serie geschah am 8. Jänner. Erol D. ­tötete in Niederösterreich seine Frau vor den Augen seiner Kinder mit 38 Messerstichen.

Es folgten heuer 34 weitere Morde. Ende August kam es zu der bisher letzten tragischen Serie: vier Tötungen in nur sieben Tagen.

Mehr Straftaten. Die Halbjahresstatistik des Innen­ministeriums belegt jetzt: Von Jänner bis Ende Juni 2019 stiegen die angezeigten Verbrechen in Österreich um 4,8 Prozent an. Insgesamt wurden 240.159 Straftaten bei der Polizei gemeldet (das ist ein Plus von 9.413 Anzeigen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018).

Eine Tat pro Minute

Pro Tag sind das 1.334 Anzeigen, 56 pro Stunde. Das bedeutet: Fast jede Minute passiert in Österreich eine Straftat. Offiziell heißt es aus dem Ministerium: Tötungen gebe es heuer so ­viele wie im Vorjahr. „Bei den Mordversuchen haben wir ­allerdings eine Steigerung zu verzeichnen“, sagt Franz Lang, Direktor des Bundeskriminalamts, zu ÖSTERREICH.

Gewalt an Frauen

Sehr auffällig: die Zahl an Morden an Frauen. Heuer ist etwa die Hälfte aller Opfer weiblich. Im Vorjahr waren es knapp 60 %. Aus diesem Grund richtete das Ministerium eine Screening-Gruppe ein. Sie untersucht die Fälle von 55 getöteten Frauen (seit Beginn 2018) und 100 Mordversuche. In ­wenigen Wochen – wohl erst nach der Wahl – sollen die Ergebnisse präsentiert werden.

51 % der Delikte werden von der Polizei aufgeklärt

Beunruhigende Daten liefert die Statistik auch zur Internetkriminalität. Im ersten Halbjahr gab es 13.020 Anzeigen, das bedeutet ein Plus von 50,4 %. Der größte Teil davon betrifft den Internetbetrug. Hier liegen 8.187 Anzeigen vor – ein Plus von 32 Prozent.

60 Prozent der Taten werden von Österreichern verübt. Deutsche wurden bisher 6.692 Mal angezeigt, Rumänen 6.689 Mal. Etwas mehr als die Hälfte (51,4 %) der Delikte werden aufgeklärt.