Zeckenalarm! Gefährliche Art bei uns nachgewiesen

Wien. Hyalomma marginatum – klingt kompliziert, ist gefährlich. Diese exotische Zeckenart haben Zugvögel aus dem Süden (Asien, Nordafrika) zu uns gebracht. Im vergangenen Jahr haben sie Forscher der Veterinärmedizinischen Uni Wien erstmals bei uns nachgewiesen. Sie kann das lebensgefährliche Krim-Kongo- oder West-Nil-­Virus übertragen.

Völlig überraschend: Vor drei Wochen wurden mehrere Begegnungen mit der Gift-Spinne Schwarze Witwe in Tirol auf 1.200 Meter Seehöhe gemeldet und von einem Zoologen bestätigt. Diese Exemplare überlebten auch nur wegen des warmen Klimas. Die Hitze ­erhöhte auch die Zahl an Schlangensichtungen in den Großstädten.