Sennenhund "Kosmo" 50 Meter abgestürzt

Als eine Schweizer Wandergruppe am Weg zu einer Alm eine kurze Rast einlegte, erkundete ihr vierbeiniger Begleiter "Kosmo" das Terrain - und stürzte prompt ab. De Erleichterung war groß, als Bergretter den Hund bergen konnten.

Tirol. Konkret war die Wandergruppe Dienstagvormittag am Forstweg zur „Grubealm“ in Längenfeld unterwegs gewesen, als die Schweizer in einer Kehre eine Pause machten.

Das nützte der Schweizer Sennenhund "Kosmo", der noch lange nicht außer Puste war, um die Gegend auszukundschaften. Unglücklicherweise stürzte er dabei über eine steil abfallende Böschung ab.

Absturz wie durch ein Wunder unverletzt überlebt

Einem Felsvorsprung nach etwa 50 Höhenmetern fast freiem Fall war es schließlich zu verdanken, dass der Vierbeiner nicht noch weiter abstürzte. Ein Teilnehmer der Wandergruppe, der den Hund jaulen hörte, setze sofort einen Notruf bei der Leitstelle Tirol ab - worauf kurz nach 11 Uhr schließlich die Bergrettung Längenfed alarmiert wurde, die mit vier Mitgliedern ausrückte.

Mittels Seilbergung konnten die beiden Bergretter Thomas und Fabian zu Kosmo absteigen und ihn erfolgreich mittels Klettergeschirr bergen.

Schon nach kurzer Zeit hatte die Gruppe Ihren Liebling wieder. Da Kosmo aufgrund der Beeinträchtigung einiger Teilnehmer als wertvoller Therapiehund von Notwendigkeit war und man daher heilfroh war, dass er den Absturz augenscheinlich unverletzt überstanden hat.