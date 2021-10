Adrijana kam im Rettungs-Auto zur Welt

Das schwangere Pärchen Elena und Dean wählte in der Nacht auf Donnerstag den Notruf, weil Tochter Adrijana es eilig hatte als gedacht.

Wenige Minuten später war der Notruf auch schon vor Ort.

Doch für Tochter Adrijana ging das nicht schnell genug, so erlebte sie das Licht der Welt noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Mutter Elena blickt mit einen Lächeln auf die Geburt ihrer Tochter: "Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, es war alles so ruhig".

In der Nacht auf Donnerstag wählten Elena und Dean den Notruf, Jeannine und Marcel waren in wenigen Minuten vor Ort. Aber die kleine Adrijana hatte es sehr eilig und erblickte noch am Weg nach Graz das Licht der Welt. @roteskreuzat 1/2???? pic.twitter.com/K6ilX3nR5n