Akku explodiert beim Aufladen in Wohnhaus

Mit einem Knall brach im Keller eine Hauses in Gutau im Mühlviertel ein Brand aus. Ursache: der Akku für einen ferngesteuerten Modellbau-Monstertruck-Flitzer.

OÖ. Es ging alles blitzschnell: Kurz nachdem die Familie Samstagabend im Bezirk Freistadt den Akku an das Netzteil angeschlossen hatte, geriet der Stromspeicher aus noch unbekannter Ursache in Brand und setzte Teile des Kellerraumes in Flammen.

Dank der schnellen Reaktion der Bewohner, die die Einsatzkräfte rechtzeitig alarmierten und bis zum Eintreffen der Florianis erste Löschversuche setzten, konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Dadurch wurde eine Ausbreitung auf weitere Räume des Hauses verhindert. Glücklicherweise wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Brandursache zu klären und herauszufinden, warum der Akku für den Traxxas-E-Revo-Flitzer, der bis zu 48 km/h drauf hat, Feuer fing. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Neben drei Feuerwehren waren auch Rettungskräfte und die Polizei im Einsatz.