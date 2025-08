Algerier attackierte Landsmann mit Glasflasche am Keplerplatz - Festnahme

Eine Gruppe von Männern geriet am Keplerplatz aneinander.

Schon wieder kam es am Keplerplatz in Favoriten zu einer heftigen Auseinandersetzung am Dienstagabend gegen 18 Uhr zwischen einer Gruppe von Männern. Die Situation eskalierte vor allem zwischen zwei Beteiligten. Ein 26-jähriger Algerier soll seinem 20-jährigen Landsmann mit einer abge-brochenen Glasflasche dabei mehrere Schnittverletzungen zugefügt haben. Danach soll der Angreifer geflüchtet sein.

Nach Tat klaute der Angreifer

Rund eineinhalb Stunden nach der Tat konnte der mutmaßliche Täter im Zuge eines Ladendiebstahls am Hauptbahnhof von Polizisten angehalten und festgenommen werden. Der Mann zeigte dabei deutliche Anzeichen ei-ner Beeinträchtigung durch Suchtgift. Bei der Durchsuchung des Beschuldig-ten stellten die Beamten Cannabis sicher.Weitere Ermittlungen sind im Gange.