Amoklauf in Graz: Kugel im Gesicht überlebt

Der 16-jährige Sam Askari aus Graz überlebte den Amoklauf am BRG Dreierschützengasse am 10. Juni, bei dem er zweimal von Kugeln getroffen wurde. Er verarbeitet das Geschehene in seiner Musik.

Wochenlang lag er im Krankenhaus und musste mehrmals operiert werden. Am Mittwoch erzählte er bei Moderatorin Eva Pölzl in der ORF-Sendung "Guten Morgen, Österreich" von seinen Erlebnissen – und präsentierte erstmals einen eigenen Song.

Mit Rap traumatische Erfahrungen verarbeiten

Mit Musik verarbeitet Sam seine Erlebnisse und Erfahrungen. Seit vier Jahren schreibt er Texte und träumt von einer Rap-Karriere. Das Geschehene wird er nie vergessen, betont Sam: "Vergessen kann ich nicht. Das wird immer in meinem Kopf bleiben. Aber, was ich machen kann, ist, mein Leben zu machen und gute Dinge zu denken." Unterstützung erhält er vor allem von Lehrern, Freunden und seiner Familie.

Kugel durchschoss seine rechte Gesichtshälfte

Beim Amoklauf durchschoss eine Kugel seine rechte Gesichtshälfte, wodurch er sein rechtes Auge nicht vollständig schließen kann. Auch am Kiefer musste er operiert werden. Trotzdem zeigt er sich zuversichtlich: Inzwischen gehe es ihm schon wieder viel besser. Den Song schrieb er während seines Krankenhausaufenthalts. Das Lied sei noch nicht ganz fertig, verriet Sam. Inhaltlich rappt er über das Geschenk des Lebens.

Unter dem Künstlernamen "Samiko" will er weiter Musik veröffentlichen. Am 27. September tritt er erstmals live in Graz auf.